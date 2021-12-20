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Леонардо: «ПСЖ» знал о травмах Рамоса, но не ожидал, что останется без него на 4-5 месяцев

Леонардо: «ПСЖ» знал о травмах Рамоса, но не ожидал, что останется без него на 4-5 месяцев
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о защитнике Серхио Рамосе, перешедшего в команду летом 2021 года на правах свободного агента. Испанский футболист провёл лишь один матч в чемпионате Франции из-за травм.

«Мы не ожидали, что останемся без Рамоса на четыре или пять месяцев. Конечно, «ПСЖ» знал о травмах игрока, полученных в прошлом сезоне. Понимали, что должны решить их, но некоторые моменты стали для нас сюрпризом», — приводит слова Леонардо Europe 1.

35-летний Рамос отыграл полный матч 15-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (3:1), который прошёл 28 ноября. Больше на поле в составе «ПСЖ» футболист не появлялся. Контракт Рамоса рассчитан до 2023 года.

22 декабря «ПСЖ» в рамках французской Лиги 1 сыграет с «Лорьяном».

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