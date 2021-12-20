Сандро Шварц рассказал о проблемах российских арбитров

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о работе арбитров в Российской Премьер-Лиге.



«Вообще я большой друг всех судей. Но уверен: решения должен принимать в первую очередь тот, кто на поле. И только если он ошибся, тогда уже вмешивается видеоассистент. Например, футболист откровенно сыграл рукой, а рефери не увидел, или явный офсайд. Но не в случаях, когда 50/50, 60/40 — все спорные эпизоды я бы оставлял на откуп судье в поле.



И второй момент, о котором хотелось бы сказать. Резервный арбитр, на мой взгляд, должен коммуницировать с тренерами, а не просто стоять в центре, смотреть футбол и делать вид, что его ничего не касается. Понятно, что тренеры на эмоциях во время матчей, но это и есть работа четвёртого судьи — управлять этими эмоциями, снижать градус, что-то пояснять.



Не вижу разницы между судейством в России и Германии. В большинстве матчей судейство в РПЛ на отличном уровне, правда. Нет никаких проблем, кроме тех двух моментов, о которых сказал выше — четвёртый рефери и вмешательство VAR в спорных случаях. Пенальти на Мостовом? Для меня это не пенальти даже после многочисленных просмотров. И рефери во время матча не увидел нарушения. Там точно не было явной ошибки судьи, момент спорный, так зачем останавливать игру?» — приводит слова Шварца «Спорт-экспресс».

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