«Интер» заинтересован в подписании вратаря «Фиорентины»

Вратарь «Фиорентины» Бартломей Дронговский может стать игроком «Интера». Итальянский клуб рассматривает польского вратаря в качестве альтернативы голкиперу «Аякса» Андре Онане, которым также интересуется «Барселона». Об этом сообщает La Repubblica.



По сведениям источника, 24-летний Дронговский мог бы рассмотреть предложение «Интера», потому что в нынешнем сезоне обделён игровой практикой. Вратарь выходил на поле в пяти матчах итальянской Серии А, в которых пропустил шесть голов и дважды сыграл «на ноль». Контракт польского футболиста с «фиалками» истекает в 2023 году, Transfermarkt оценивает Дронговского в € 14 млн.



«Интер» в последнем матче итальянской Серии А в 2021 году сыграет с «Торино» дома (22 декабря).

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