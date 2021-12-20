Азар не хочет покидать «Реал» из-за пополнения в семье

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар не хочет покидать испанскую команду в ближайшее трансферное окно. В семье бельгийского футболиста ожидается пополнение, поэтому Азар не хочет лишних перемен в жизни. Об этом сообщает AS.
30-летний Азар стал футболистом мадридского клуба летом 2019 года, перейдя из «Челси» за € 115 млн. В 56 матчах за команду бельгийский игрок забил пять голов и отдал девять голевых передач. Контракт Азара рассчитан до 2024 года, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 25 млн.
«Реал» 22 декабря проведёт матч 21-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетиком» в гостях. Первый матч после Нового года команда проведёт 2 января с «Хетафе» в рамках 19-го тура чемпионата Испании.
«Реал Мадрид» — «Кадис». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 18-й тур:
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