«Шахтёр» интересуется хавбеком «Челси»

Полузащитник «Челси» Кенеди, выступающий на правах аренды за «Фламенго», может продолжить карьеру в чемпионате Украины, сообщает UOL.



По информации источника, в услугах 25-летнего бразильского футболиста заинтересован «Шахтёр». Сообщается, что представители украинского клуба уже связались с «Челси», чтобы узнать о возможном трансфере футболиста.



Напомним, Кенеди стал игроком «Челси» в 2015 году и уходил в аренду в такие клубы, как «Уотфорд», «Ньюкасл Юнайтед», «Хетафе», «Гранада» и другие команды. В сезоне 2021 года полузащитник принял участие в 12 матчах чемпионата Бразилии, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Донецкий «Шахтёр» в 18 матчах набрал 47 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги сезона-2021/2022.