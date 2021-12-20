Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шахтёр» интересуется хавбеком «Челси»

«Шахтёр» интересуется хавбеком «Челси»
Комментарии

Полузащитник «Челси» Кенеди, выступающий на правах аренды за «Фламенго», может продолжить карьеру в чемпионате Украины, сообщает UOL.

По информации источника, в услугах 25-летнего бразильского футболиста заинтересован «Шахтёр». Сообщается, что представители украинского клуба уже связались с «Челси», чтобы узнать о возможном трансфере футболиста.

Напомним, Кенеди стал игроком «Челси» в 2015 году и уходил в аренду в такие клубы, как «Уотфорд», «Ньюкасл Юнайтед», «Хетафе», «Гранада» и другие команды. В сезоне 2021 года полузащитник принял участие в 12 матчах чемпионата Бразилии, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Донецкий «Шахтёр» в 18 матчах набрал 47 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Новость по теме
Украинский журналист – о продаже Мампасси в «Локо»: могу только поаплодировать «Шахтёру»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021