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«Челси» планирует усилиться полузащитником «Вулверхэмптона»

«Челси» планирует усилиться полузащитником «Вулверхэмптона»
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Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш входит в сферу интересов «Челси». Главного тренера лондонской команды Томаса Тухеля не убедил арендованный у мадридского «Атлетико» испанский хавбек Сауль, поэтому наставник видит в португальском игроке усиление для полузащиты. Об этом сообщает TodoFichajes.

По сведениям источника, «Вулверхэмптон» планирует получить за 24-летнего футболиста € 45 млн. Невеш выступает в составе английского клуба с 2017 года, перейдя из «Порту» за € 17,9 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 17 матчах английской Премьер-лиги отметился голом и голевой передачей. Контракт португальца истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Невеша в € 42 млн.

«Челси» в гостях не смог обыграть «Вулверхэмптон»:

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