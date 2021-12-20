«Челси» планирует усилиться полузащитником «Вулверхэмптона»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш входит в сферу интересов «Челси». Главного тренера лондонской команды Томаса Тухеля не убедил арендованный у мадридского «Атлетико» испанский хавбек Сауль, поэтому наставник видит в португальском игроке усиление для полузащиты. Об этом сообщает TodoFichajes.
По сведениям источника, «Вулверхэмптон» планирует получить за 24-летнего футболиста € 45 млн. Невеш выступает в составе английского клуба с 2017 года, перейдя из «Порту» за € 17,9 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 17 матчах английской Премьер-лиги отметился голом и голевой передачей. Контракт португальца истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Невеша в € 42 млн.
«Челси» в гостях не смог обыграть «Вулверхэмптон»:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 20 декабря 2021
-
13:29
-
13:15
-
13:07
-
12:45
-
12:35
-
12:33
-
12:20
-
12:12
-
12:09
-
11:51
-
11:41
-
11:33
-
11:25
-
11:22
-
11:14
-
11:02
-
10:51
-
10:32
-
10:27
-
10:26
-
10:14
-
10:00
-
09:59
-
09:47
-
09:40
-
09:39
-
09:31
-
09:19
-
09:16
-
09:07
-
09:03
-
08:49
-
08:44
-
08:30
-
08:04