«Ливерпуль», «Ман Сити» и «Реал» интересуются молодым защитником «Вулверхэмптона»

Защитник «Вулверхэмптона» Райан Айт Нури привлёк интерес английских грандов. В услугах 20-летнего футболиста заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», также интерес к Айт Нури проявляет мадридский «Реал». Об этом сообщает El Nacional.



По сведениям источника, французского футболиста рассматривают как отличную инвестицию в настоящее и будущее команды. В нынешнем сезоне Айт Нури в девяти матчах чемпионата Англии отдал одну голевую передачу. В настоящее время футболист восстанавливается после травмы паха.



«Вулверхэмптон» приобрёл Айт Нури у «Анже» летом 2021 года за € 11,1 млн, подписав с ним контракт до 2026 года. Действующая рыночная стоимость защитника молодёжной сборной Франции до 21 года оценивается в € 18 млн.

«Челси» в гостях не смог обыграть «Вулверхэмптон»:

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