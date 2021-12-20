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Стали известны соперники «Ахмата» по матчам на зимних сборах

Стали известны соперники «Ахмата» по матчам на зимних сборах
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Грозненский «Ахмат» на зимних сборах в Турции сыграет с «Лехией», «Ллапи», «Шкупи» и «Факелом». Спарринг-партнёр на второй поединок, который пройдёт вечером 6 февраля, а также соперники для трёх контрольных матчей на третьем сборе станут известны позднее. Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

На первом сборе команда Андрея Талалаева сыграет с польской «Легией» 22 января. На втором учебно-тренировочном сборе «Ахмат» встретится с «Ллапи» из Косово и македонским клубом «Шкупи». Обе встречи пройдут 31 января. 6 февраля «Ахмат» сыграет с воронежским «Факелом».

Сезон в чемпионате России возобновится для команды домашней встречей 19-го тура с «Уфой», которая должна состояться в конце февраля. После 18 матчей в РПЛ «Ахмат» с 27 очками занимает седьмую позицию в турнирной таблице.

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