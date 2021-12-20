Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лингард не хочет покидать «Манчестер Юнайтед»

Лингард не хочет покидать «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард планирует остаться в английской команде. Несмотря на интерес со стороны «Вест Хэма», за который футболист выступал на правах аренды в прошлом сезоне, Лингард планирует доработать свой контракт до конца. Об этом сообщает The Athletic.

29-летний Лингард — воспитанник «Манчестер Юнайтед». За английскую команду полузащитник провёл 222 матча, в которых забил 35 голов и отдал 21 голевую передачу. Контракт хавбека истекает в конце нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Лингард может стать первым трансфером «Ньюкасла» в январе.

«Манчестер Юнайтед» в ближайшем туре чемпионата Англии сыграет с «Ньюкаслом». Встреча состоится 27 декабря и начнётся в 23:00 мск.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» благодаря голу Роналду:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Лингард может стать первым трансфером «Ньюкасла» в январе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021