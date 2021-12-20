Лингард не хочет покидать «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард планирует остаться в английской команде. Несмотря на интерес со стороны «Вест Хэма», за который футболист выступал на правах аренды в прошлом сезоне, Лингард планирует доработать свой контракт до конца. Об этом сообщает The Athletic.



29-летний Лингард — воспитанник «Манчестер Юнайтед». За английскую команду полузащитник провёл 222 матча, в которых забил 35 голов и отдал 21 голевую передачу. Контракт хавбека истекает в конце нынешнего сезона.



Ранее сообщалось, что Лингард может стать первым трансфером «Ньюкасла» в январе.



«Манчестер Юнайтед» в ближайшем туре чемпионата Англии сыграет с «Ньюкаслом». Встреча состоится 27 декабря и начнётся в 23:00 мск.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» благодаря голу Роналду:

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