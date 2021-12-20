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«Барселона» планирует закрыть сделки по Торресу и Кавани как можно быстрее

«Барселона» планирует закрыть сделки по Торресу и Кавани как можно быстрее
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Каталонская «Барселона» планирует как можно быстрее подписать в свою команду нападающих «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани и «Манчестер Сити» Феррана Торреса. Оба футболиста находятся в сфере интересов клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

21-летний Ферран Торрес выступает за «Манчестер Сити» с августа 2020 года, перейдя из «Валенсии» за € 28 млн. В нынешнем сезоне испанский футболист в четырёх матчах английской Премьер-лиги забил два гола и отдал голевую передачу. Контракт игрока истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает Торреса в € 50 млн.

34-летний Кавани стал игроком «Манчестер Юнайтед» осенью 2020 года. В пяти матчах АПЛ уругваец отметился голом. Контракт Кавани заканчивается в конце нынешнего сезона. Сообщалось, что футболист может расторгнуть соглашение с английской командой и перейти в «Барселону» в качестве свободного агента.

«Барселона» вырвала победу в матче с «Эльче»:

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