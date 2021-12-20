Рангник рассматривает Дало в качестве ключевого игрока «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» счастливы выступлениями защитника Диого Дало. Главный тренер команды Ральф Рангник рассматривает португальского футболиста в качестве ключевого игрока. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



По сведениям источника, итальянская «Рома» в январе хотела подписать игрока, но не смогла договориться с «Манчестер Юнайтед». Летом к футболисту проявляла интерес дортмундская «Боруссия».



22-летний Дало стал игроком английской команды в 2018 году, перейдя из «Порту» за 22 млн. В нынешнем сезоне португалец принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги и двух Лиги чемпионов, не отметившись голевыми действиями. Контракт Дало истекает в 2023 году.

«Манчестер Юнайтед» в ближайшем туре чемпионата Англии сыграет с «Ньюкаслом». Встреча состоится 27 декабря и начнётся в 23:00 мск.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» благодаря голу Роналду:

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