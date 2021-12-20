«Бавария» рассматривает переход защитника «Барселоны» в 2022 году

Защитник «Барселоны» Серджино Дест в следующем календарному году может стать игроком мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб рассматривает возможность подписания контракта с американским футболистом. Об этом сообщает Fichajes.



По сведениям источника, 21-летний Дест не вписывается в требования «Барселоны», а главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман планирует подписать в свою команду более атакующего правого защитника.



Дест стал игроком испанской команды в октябре прошлого года, перейдя из «Аякса» за € 21 млн. В нынешнем сезоне американский футболист в 12 матчах испанской Ла Лиги отдал три голевые передачи. Контракт Деста истекает в 2025 году, портал Transfermarkt оценивает защитника в € 30 млн.

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