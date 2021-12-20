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«Реал» планирует обменять своего нападающего на защитника «Севильи»

«Реал» планирует обменять своего нападающего на защитника «Севильи»
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Мадридский «Реал» заинтересован в переходе защитника «Севильи» Жюля Кунде и готов предложить в обмен нападающего Мариано Диаса c доплатой со своей стороны. Об этом сообщает El Nacional.

23-летний Кунде стал игроком «Севильи» в 2019 году, перейдя из французского «Бордо» за 25 млн. В нынешнем сезоне защитник в 15 матчах испанской Ла Лиги забил один гол. Контракт Кунде истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает футболиста в 60 млн.

28-летний Диас выступает в структуре мадридского клуба с 2011 года. В нынешнем сезоне доминиканский нападающий испанского происхождения вышел на поле в двух матчах чемпионата страны и Лиги чемпионов, отдав в них одну голевую передачу. Контракт Диаса действует до 2023 года, рыночная стоимость игрока оценивается в 10 млн.

«Реал Мадрид» — «Кадис». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 18-й тур:

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