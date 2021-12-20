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«Фиорентина» планирует активировать опцию выкупа полузащитника «Арсенала»

«Фиорентина» планирует активировать опцию выкупа полузащитника «Арсенала»
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Хавбек «Арсенала» Лукас Торрейра, выступающий на правах аренды за итальянскую «Фиорентину», может подписать с командой полноценное соглашение. «Фиалки» собираются активировать опцию выкупа, включённую в арендное соглашение. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

25-летний уругвайский полузащитник был арендован «Фиорентиной» в августе 2021 года до конца сезона. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Торрейра принял участие в 15 матчах, забив гол и отдав голевую передачу. Сообщается, что «Фиорентина» готова платить футболисту € 3 млн в год.

За «Арсенал» уругвайский полузащитник выступал с 2018 года, перейдя из «Сампдории» за 28,65 млн. В прошлом сезоне Торрейра был арендован мадридским «Атлетико».

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