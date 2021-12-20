Гасперини — о переговорах судей с VAR: эти аудиофайлы кажутся государственной тайной
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини выразил мнение, что переговоры между арбитром и ассистентами VAR не должны оставаться в тайне.
«Эти аудиофайлы кажутся государственной тайной, но мы должны иметь возможность их послушать. В противном случае можно подумать, что что-то работает неправильно. При этом всегда нужно признавать судейские ошибки», — приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.
«Аталанта» в 18 матчах набрала 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является миланский «Интер», в 18 встречах набравший 43 очка. В следующем туре чемпионата Италии сезона-2021/2022 «Аталанта» сыграет с «Дженоа». Встреча пройдёт завтра, 21 декабря.
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