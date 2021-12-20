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Нападающий «Краснодара» Кордоба пропустит 4 месяца после операции

Нападающий «Краснодара» Кордоба пропустит 4 месяца после операции
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Восстановление форварда «Краснодара» Джона Кордобы, который 10 декабря перенёс операцию на подколенном сухожилии, займёт около 4 месяцев. Об этом сообщил агент футболиста Кристиан Вайн.

«Восстановление Джона займёт около 4 месяцев», — приводит слова Вайна Sport24.

28-летний Кордоба стал футболистом «Краснодара» в июле 2021 года, перейдя из немецкой «Герты». В нынешнем сезоне колумбийский форвард в 15 матчах чемпионата России забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт с Кордобой подписан до 2025 года, Transfermarkt оценивает нападающего в € 17 млн.

«Краснодар» закончил первую часть РПЛ на пятом месте с 29 очками в 18 турах. В первой игре после зимней паузы команда Виктора Гончаренко встретится с «Локомотивом».

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