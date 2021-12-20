«Реал» намерен бесплатно подписать полузащитника «Баварии» Толиссо

Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо летом следующего года может стать футболистом мадридского «Реала». Французский хавбек в таком случае достанется новой команде бесплатно, ведь в конце нынешнего сезона у Толиссо истекает соглашение с «Баварией». Об этом сообщает Mundo Deportivo.



Мадридский клуб планирует провернуть похожую сделку, что и с другим бывшим игроком «Баварии» Давидом Алабой, который перешёл в испанскую команду на правах свободного агента летом этого года. Помимо «Реала», в услугах 27-летнего Толиссо заинтересованы «ПСЖ», «Ювентус» и «Тоттенхэм».



Толиссо стал игроком «Баварии» в 2017 году, перейдя из «Лиона» за € 41,5 млн. В нынешнем сезоне французский полузащитник в cеми матчах немецкой Бундеслиги отдал голевую передачу.

«Реал Мадрид» — «Кадис». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 18-й тур:

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