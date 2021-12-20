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В Госдуме выступили с предложением штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России

В Госдуме выступили с предложением штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России
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Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предложил штрафовать футболистов за плохую игру в чемпионате России и за российскую национальную команду.

«В рамках парламентской деятельности депутат Султан Хамзаев выдвинул предложение о введении санкций в отношении тех футболистов, которые плохо играют в рамках сборной России. Зачастую футболистам такого уровня не хватает дополнительной мотивации», — приводит слова представителя пресс-службы Хамзаева «РИА Новости Спорт».

«Речь идёт о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также жалобы фанатов. Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключён в клубе. Целесообразность данного предложения – повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей», — отметил Хамзаев.

Хамзаев планирует направить соответствующее письмо министру спорта России Олегу Матыцину и главе РФС Александру Дюкову.

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