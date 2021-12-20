Станислав Черчесов стал главным тренером «Ференцвароша»

Пресс-служба «Ференцвароша» на странице в соцсетях объявила о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера клуба. Детали соглашения между сторонами не разглашаются.

Фото можно посмотреть на странице «Ференцвароша» в «Твиттере».

Напомним, последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке».



Ранее «Ференцварош» объявил об уходе наставника команды Петера Штёгера. Исполняющим обязанности главного тренера был Чаба Мате. «Ференцварош» в 16 матчах набрал 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022. Действующий чемпион Венгрии — «Ференцварош».