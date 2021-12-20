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«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время объявит имя сменщика Вудворда в руководстве клуба

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время объявит имя сменщика Вудворда в руководстве клуба
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Управляющий директор группы компаний «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд сегодня, 20 декабря, должен возглавить руководство клуба и занять пост исполнительного директора «манкунианцев». Арнольд сменит исполнительного вице-президента Эда Вудворда, который останется в клубе на несколько месяцев и будет работать консультантом. Об этом сообщает Sky Sports.

Назначение Арнольда должно повлечь за собой ряд изменений в управленческой структуре английского клуба, однако глобальной реструктуризации проводиться не будет.

«Манчестер Юнайтед» в 2021 году должен провести в английской Премьер-лиге ещё два матча: с «Ньюкаслом» и «Бёрнли». Команда Ральфа Рангника занимает в турнирной таблице шестое место, сыграв 16 матчей.

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