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La Gazzetta dello Sport: Шевченко питает слабость к Миранчуку

La Gazzetta dello Sport: Шевченко питает слабость к Миранчуку
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Итальянской издание La Gazzetta dello Sport опубликовало материал, в котором сообщило о желании главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко видеть в команде полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Шевченко питает слабость к Миранчуку. Хавбек является игроком ротации у Гасперини в «Аталанте». Поэтому руководство «Дженоа» рассчитывает арендовать бывшего игрока «Локомотива», — говорится в материале.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник в 10 матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов забил гол и отдал голевую передачу. Контракт российского футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Миранчука в € 13,5 млн.

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