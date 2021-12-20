La Gazzetta dello Sport: Шевченко питает слабость к Миранчуку

Итальянской издание La Gazzetta dello Sport опубликовало материал, в котором сообщило о желании главного тренера «Дженоа» Андрея Шевченко видеть в команде полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.



«Шевченко питает слабость к Миранчуку. Хавбек является игроком ротации у Гасперини в «Аталанте». Поэтому руководство «Дженоа» рассчитывает арендовать бывшего игрока «Локомотива», — говорится в материале.



26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник в 10 матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов забил гол и отдал голевую передачу. Контракт российского футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Миранчука в € 13,5 млн.