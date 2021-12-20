Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Станислава Черчесова в «Ференцвароше»

В тренерский штаб Станислава Черчесова в «Ференцвароша» войдут Мирослав Ромащенко, Гинтерас Стауче и Владимир Паников. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Все специалисты ранее работали с Черчесовым в сборной России.
Сегодня, 20 декабря, «Ференцварош» объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера. Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке».
Ранее «Ференцварош» объявил об уходе наставника команды Петера Штёгера. Исполняющим обязанности главного тренера был Чаба Мате. «Ференцварош» в 16 матчах набрал 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022.
- 20 декабря 2021
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