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Черчесов возглавил клуб, лидирующий в чемпионате Венгрии

Черчесов возглавил клуб, лидирующий в чемпионате Венгрии
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«Ференцварош», который возглавил бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, является лидером нынешнего розыгрыша чемпионата Венгрии.

Клуб из Будапешта набрал 35 очков в 16 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят также «Кишварда» (34) и «Пушкаш Академи» (31).

Напомним, последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке». «Ференцварош» является действующим чемпионом Венгрии.

Ранее «Ференцварош» объявил об уходе наставника команды Петера Штёгера. Исполняющим обязанности главного тренера был Чаба Мате.

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