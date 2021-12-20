Мостовой – о Черчесове в «Ференцвароше»: у него есть имя. Чемпионат мира сыграл свою роль

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ференцвароша».
«Переход в «Ференцварош» — правильное решение Черчесова. Во-первых, команда – лидер своего чемпионата, есть стабильность. Во-вторых, этот клуб — стабильный участник еврокубков. На данный момент плюсов очень много. Ясно, что венгерский чемпионат — это не топ-5, но он всё равно входит во вторую десятку. Плюс команда из Будапешта, шикарный город и столица. Выбор прекрасный.
Мы знаем, что если человек оказался в национальной сборной, это уже плюс для дальнейшей карьеры. У нас уже были такие примеры. Ты можешь тренировать в клубе, и тебя никто знать не знает. Сейчас назови команды из Италии и Германии — никто не скажет, кто их тренирует. А сборная всегда на виду, и я уверен, что чемпионат мира сыграл свою роль. У Черчесова есть имя.
«Ференцварош» сейчас занимает первое место, с такой командой Черчесов способен повторить свой польский успех. Команда из года в год занимает лидирующие позиции в чемпионате. Сейчас Черчесов сядет на пресс-конференции, скажет о задачах и упомянет победу. Команда же не внизу находится. Я хочу пожелать Станиславу удачи в его работе в другой стране», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 20 декабря 2021
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