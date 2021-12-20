Широков: желаю Черчесову стать чемпионом в Венгрии. Он сделал правильный выбор

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ференцвароша».

«Я желаю, чтобы Станислав Саламович проявил себя как можно лучше. Чтобы он стал чемпионом, как и в предыдущем своём европейском выезде в «Легию». Это мои ожидания и пожелания.



«Ференцварош» — один из лидеров чемпионата Венгрии, постоянный участник еврокубков. Возможно, на данный момент у Черчесова не было тут, в России, таких вариантов, где можно бороться за что-то и играть в еврокубках. Проявит себя в Венгрии и пойдёт ещё выше. Думаю, что выбор Черчесова — правильный», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке».