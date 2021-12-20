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Широков: желаю Черчесову стать чемпионом в Венгрии. Он сделал правильный выбор

Широков: желаю Черчесову стать чемпионом в Венгрии. Он сделал правильный выбор
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Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ференцвароша».

«Я желаю, чтобы Станислав Саламович проявил себя как можно лучше. Чтобы он стал чемпионом, как и в предыдущем своём европейском выезде в «Легию». Это мои ожидания и пожелания.

«Ференцварош» — один из лидеров чемпионата Венгрии, постоянный участник еврокубков. Возможно, на данный момент у Черчесова не было тут, в России, таких вариантов, где можно бороться за что-то и играть в еврокубках. Проявит себя в Венгрии и пойдёт ещё выше. Думаю, что выбор Черчесова — правильный», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке».

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