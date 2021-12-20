Червиченко – о Черчесове: лучше тренировать «Ференцварош», чем аутсайдера РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ференцвароша».



«Для Черчесова «Ференцварош» — нормальный выбор. По большому счёту Станислав Саламович нормальный тренер, плохих в сборную не берут. Он показывал хорошие результаты в Польше, «Спартаке», Австрии и сборной России. Немного улетел в облака, но думаю, что он за паузу успокоился и включится в работу. Может быть, подсветит нам венгерский рынок и кого-то из игроков порекомендует нам. Раньше их всегда два-три играло в РПЛ, а сейчас нет вообще.



Хорошо, когда наши тренеры находят работу и преодолевают сопротивление местных. В отличие от нашей страны, тренерский рынок закрыт для чужеземцев, не так легко их пускают. Это у нас раскрытая душа и ворота, заходи кто хочешь. В Европе отдают предпочтение своим.



Уехать и тренировать лидера венгерского футбола лучше, чем тренировать аутсайдера в РПЛ. Я надеюсь, что у него всё сложится, я хорошо отношусь к Черчесову. Та критика, которую я высказывал – по делу и заслуженная. Но это не меняет моего отношения к нему, как к заслуженному игроку, тренеру и человеку. Трудности с медными трубами бывают у всех», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.