Канчельскис предположил, почему «Ференцварош» выбрал Черчесова тренером клуба

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера венгерского «Ференцвароша».
«Нормальное назначение. «Ференцварош» — хороший клуб с традициями. Да и Венгрия поднимается в футболе. Ранее в клубе работал Ребров: они становились чемпионами, играли в Лиге чемпионов. Станислав Черчесов принял вызов: теперь ему надо показывать результат.
Мог ли возглавить клуб интереснее? Да, говорили про Турцию, но, как мне кажется, вариант с «Ференцварошем» интереснее. Самое главное — это Европа. Нужно давать результат, как это было ранее — по этой причине и выбрали его кандидатуру. Могу лишь пожелать удачи и фарта. Он опытный тренер, работал в сборной, а ранее — в клубах. Время покажет», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 20 декабря 2021
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