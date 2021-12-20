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Канчельскис предположил, почему «Ференцварош» выбрал Черчесова тренером клуба

Канчельскис предположил, почему «Ференцварош» выбрал Черчесова тренером клуба
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Нормальное назначение. «Ференцварош» — хороший клуб с традициями. Да и Венгрия поднимается в футболе. Ранее в клубе работал Ребров: они становились чемпионами, играли в Лиге чемпионов. Станислав Черчесов принял вызов: теперь ему надо показывать результат.

Мог ли возглавить клуб интереснее? Да, говорили про Турцию, но, как мне кажется, вариант с «Ференцварошем» интереснее. Самое главное — это Европа. Нужно давать результат, как это было ранее — по этой причине и выбрали его кандидатуру. Могу лишь пожелать удачи и фарта. Он опытный тренер, работал в сборной, а ранее — в клубах. Время покажет», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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