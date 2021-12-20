Салах стал игроком года в АПЛ по версии болельщиков. Роналду нет в топ-10

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил награду Fans’ Footballer of the Year, присуждаемую лучшему игроку календарного года в английской Премьер-лиги по мнению болельщиков, сообщает в «твиттере» Mirror Football.



По информации источника, в голосовании приняло участие более 140 тысяч фанатов. Второе место занял хавбек «Вест Хэм Юнайтед» Деклан Райс, третий – полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.



В топ-20 также вошли: 4. Филип Фоден («Манчестер Сити»), 5. Эдуард Менди («Челси»), 6. Мэйсон Маунт («Челси»), 7. Рубен Диаш («Манчестер Сити»), 8. Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), 9. Жоржиньо («Челси»), 10. Жоау Канселу («Манчестер Сити»), 11. Майкл Антонио («Вест Хэм»), 12. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), 13. Н’Голо Канте («Челси»), 14. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), 15. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), 16. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), 17. Джек Грилиш («Астон Вилла» / «Манчестер Сити»), 18. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), 19. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), 20. Юри Тилеманс («Лестер Сити»).

Гол Салаха в ворота «Ньюкасла» в матче 17-го тура АПЛ:

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