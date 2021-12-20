Спортивный директор «Чертаново» покинул клуб. Ему предложили работу в «Спартаке»

Сергей Хабаров покинул пост спортивного директора «Чертаново». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Его место занял бывший скаут Валерий Никитин.
У Хабарова есть два предложения по будущей работе: академия «Спартака» и академия «Родины».
Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Хабаров может сменить Владимира Кузьмичёва в «Спартаке» на позиции заместителя генерального директора по системе подготовки молодых футболистов. Руководство «Спартака» провело встречу с Хабаровым по поводу возможного назначения.
Весной Хабаров вместе с экс-директором «Чертаново» Николаем Лариным были задержаны полицией после проверки офиса клуба правоохранительными органами.
«Спартак» после 18 туров имеет в активе 23 очка и располагается на 9-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 20 декабря 2021
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