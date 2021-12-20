Спортивный директор «Чертаново» покинул клуб. Ему предложили работу в «Спартаке»

Сергей Хабаров покинул пост спортивного директора «Чертаново». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Его место занял бывший скаут Валерий Никитин.

У Хабарова есть два предложения по будущей работе: академия «Спартака» и академия «Родины».

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Хабаров может сменить Владимира Кузьмичёва в «Спартаке» на позиции заместителя генерального директора по системе подготовки молодых футболистов. Руководство «Спартака» провело встречу с Хабаровым по поводу возможного назначения.



Весной Хабаров вместе с экс-директором «Чертаново» Николаем Лариным были задержаны полицией после проверки офиса клуба правоохранительными органами.

«Спартак» после 18 туров имеет в активе 23 очка и располагается на 9-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.