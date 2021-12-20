Первый официальный матч Черчесова в «Ференцвароше» состоится в конце января

Сегодня, 20 декабря, бывший наставник сборной России Станислав Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош». Первый официальный матч команды под руководством российского специалиста состоится 27 января 2022 года – «Ференцварош» проведёт выездную встречу чемпионата Венгрии с «Пушкаш Академи».
Напомним, на данный момент клуб из Будапешта набрал 35 очков в 16 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят также «Кишварда» (34) и «Пушкаш Академи» (31).
Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке». «Ференцварош» является действующим чемпионом Венгрии.
- 20 декабря 2021
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