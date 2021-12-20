Миллиардер Ломакин хочет купить «Торпедо». В случае сделки клуб объединится с «Родиной»

Российский миллиардер Сергей Ломакин ведёт переговоры о приобретении футбольного клуба «Торпедо», который выступает в ФНЛ. Если сделка состоится, то с большой долей вероятности произойдёт слияние двух московских клубов — «Торпедо» и «Родины». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На данный момент «Торпедо» занимает 3-е место в турнирной таблице ФНЛ сезона-2021/2022, набрав 47 очков в 25 матчах.

Напомним, в ноябре 2021 года «Торпедо» на своём официальном сайте представило новый проект стадиона имени Эдуарда Стрельцова. Сообщалось, что завершение реконструкции клубного стадиона планируется в 2025 году.



Стадион «Торпедо» был построен в 1959 году и использовался в качестве тренировочного поля для одноимённой футбольной команды завода имени Лихачёва. Первый матч на стадионе состоялся 15 апреля 1977 года. 21 июля 1997 года стадиону «Торпедо» было присвоено имя легендарного нападающего Эдуарда Стрельцова.