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Криштиану Роналду помог пострадавшим от извержения вулкана на Канарах

Криштиану Роналду помог пострадавшим от извержения вулкана на Канарах
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выставил на аукцион футболку, чтобы собрать средства в помощь пострадавшим от извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма, входящем в состав Канарского архипелага, сообщает La Provincia.

По информации источника, аукцион состоится 24 декабря. Все вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим.

«Даже сила вулкана не сможет сравниться с Пальмой. Моя поддержка прекрасному острову», — написал португалец на футболке.

Фото футболки доступно в «Твиттере» Хави Родригеса.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось 19 сентября 2021 года и продолжается до сих пор. За это время были уничтожены более 1000 строений, эвакуированы более 6 тысяч человек.

Гол Роналду в ворота «Норвича» в матче 16-го тура АПЛ:

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