Окружение Толиссо считает, что игрок окажется в «Реале» или в клубе АПЛ

Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо летом может бесплатно покинуть мюнхенский клуб, сообщает AS с ссылкой на журналиста Бруну Алемани.
По информации источника, окружение игрока считает, что Корентин продолжит карьеру в мадридском «Реале» или клубе английской Премьер-лиги. Контракт футболиста с «Баварией» истекает летом 2022 года, француз уже сообщил руководству немецкого клуба о желании уйти из команды.
Толиссо стал игроком «Баварии» в 2017 году, перейдя из «Лиона» за € 41,5 млн. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 15 млн.
В нынешнем сезоне Толиссо в семи матчах немецкой Бундеслиги отдал одну голевую передачу.
Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Реал» — «Кадис»:
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