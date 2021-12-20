Манчини — о стыках: на Евро всё было слишком легко, так что теперь нам надо помучиться

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини пошутил по поводу результатов жеребьёвки стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года.
В полуфинале итальянцы сыграют со сборной Северной Македонии и в случае победы встретятся в финале с Португалией.
«Во время Евро всё было слишком легко, так что теперь нам надо помучиться», — цитирует Манчини Football Italia.
Напомним, Италия выиграла Евро-2020. Португалия стала чемпионом Европы 2016 года.
Добавим, сборная России в полуфинале стыков встретится с Польшей 24 марта в «Лужниках». В случае победы команда Валерия Карпина сыграет с победителем пары Швеция – Чехия. Этот матч также станет домашним и пройдёт на стадионе «Лужники». Сборная, которая пройдёт обе стадии, выйдет на мундиаль.
Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
- 20 декабря 2021
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