Рюдигер: ничья с «Вулверхэмптоном» ощущается как поражение, мы не можем быть довольны

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер прокомментировал ничью в матче 18-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (0:0).



«Вы знаете нашу ситуацию [с коронавирусом], но, честно говоря, эта ничья ощущается как поражение. Обстоятельства и прочее не имеют значения. Ощущения неприятные.

Да, конечно, непросто готовиться к игре в наших нынешних обстоятельствах, никаких сомнений. У нас был конкурентоспособный состав, чтобы что-то сделать. Мы приехали сюда побеждать. Нужно было создавать больше моментов, и если ты не реализуешь свои шансы, то трудно одержать гостевую победу.

У нас не было голевых моментов, если честно. Во втором тайме у нас был хороший подъём. Но мы должны были делать больше, больше рисковать. Мы не можем быть довольны этой ничьей, глядя на таблицу», — цитирует немца сайт «Челси».

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси»:

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