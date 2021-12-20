Гави после продления контракта с «Барселоной» получит бонус от € 1,5 до € 2 млн

«Барселона» в ближайшее время продлит контракт с 17-летним полузащитником Гави.
Как сообщает Cadena SER, новое соглашение с молодым талантом будет рассчитано до 2026 года. По нему Гави будет зарабатывать значительно больше € 100 тысяч в год, которые он получает сейчас. Кроме того, хавбек получит подписной бонус в размере от € 1,5 до € 2 млн.
Гави является воспитанником «Барселоны». Его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
Игрок дебютировал за главную команду «Барселоны» в этом сезоне. Во всех турнирах Гави принял участие в 21 матче, забил один гол и сделал три результативные передачи.
Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Барселона» — «Эльче»:
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