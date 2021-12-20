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АПЛ не будет приостановлена из-за вспышек ковида. 6 из 10 игр 18-го тура были перенесены

АПЛ не будет приостановлена из-за вспышек ковида. 6 из 10 игр 18-го тура были перенесены
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Сегодня, 20 декабря, состоялось экстренное заседание английской Премьер-лиги по поводу возможной приостановки сезона из-за увеличения количества заболеваний коронавирусной инфекцией. На собрании руководство АПЛ сообщило, что не будет останавливать розыгрыш чемпионата, сообщает в «Твиттере» журналист Роб Харрис.

По информации источника, Премьер-лига не планирует приостанавливать чемпионат даже на тур, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом.

Ранее в качестве одной из мер по сокращению угрозы распространения COVID-19 часть клубов чемпионата Англии предложила, чтобы непривитые игроки тренировались и ездили на матчи отдельно.

Напомним, некоторые матчи 16-го, 17-го и 18-го тура АПЛ были перенесены из-за ковида. В частности, шесть из десяти встреч 18-го тура чемпионата Англии не состоялись.

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Часть клубов АПЛ хочет, чтобы непривитые игроки тренировались и ездили на матч отдельно
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