АПЛ не будет приостановлена из-за вспышек ковида. 6 из 10 игр 18-го тура были перенесены

Сегодня, 20 декабря, состоялось экстренное заседание английской Премьер-лиги по поводу возможной приостановки сезона из-за увеличения количества заболеваний коронавирусной инфекцией. На собрании руководство АПЛ сообщило, что не будет останавливать розыгрыш чемпионата, сообщает в «Твиттере» журналист Роб Харрис.
По информации источника, Премьер-лига не планирует приостанавливать чемпионат даже на тур, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом.
Ранее в качестве одной из мер по сокращению угрозы распространения COVID-19 часть клубов чемпионата Англии предложила, чтобы непривитые игроки тренировались и ездили на матчи отдельно.
Напомним, некоторые матчи 16-го, 17-го и 18-го тура АПЛ были перенесены из-за ковида. В частности, шесть из десяти встреч 18-го тура чемпионата Англии не состоялись.
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