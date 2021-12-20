Радимов: думал, что Черчесов окажется в РПЛ. Наш чемпионат сильнее

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о назначении экс-наставника сборной России Станислава Черчесова в венгерский «Ференцварош».
«Черчесов — взрослый человек. Если он выбрал «Ференцварош», значит, хорошо. Рад, что он вернулся к работе. Все мы помним чемпионат мира, он хороший тренер. Добьётся он успеха или нет – покажет время.
Если честно, я думал, что Черчесов окажется в РПЛ. Ну, если Венгрия — значит, Венгрия. Не уверен, что там чемпионат сильнее нашего — мало того, он слабее — но это выбор Черчесова. То, что «Ференцварош» регулярно играет в еврокубках – плюс, иначе бы Станислав туда не поехал», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке». «Ференцварош» является действующим чемпионом Венгрии.
- 20 декабря 2021
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