Радимов: думал, что Черчесов окажется в РПЛ. Наш чемпионат сильнее

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о назначении экс-наставника сборной России Станислава Черчесова в венгерский «Ференцварош».

«Черчесов — взрослый человек. Если он выбрал «Ференцварош», значит, хорошо. Рад, что он вернулся к работе. Все мы помним чемпионат мира, он хороший тренер. Добьётся он успеха или нет – покажет время.



Если честно, я думал, что Черчесов окажется в РПЛ. Ну, если Венгрия — значит, Венгрия. Не уверен, что там чемпионат сильнее нашего — мало того, он слабее — но это выбор Черчесова. То, что «Ференцварош» регулярно играет в еврокубках – плюс, иначе бы Станислав туда не поехал», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке». «Ференцварош» является действующим чемпионом Венгрии.