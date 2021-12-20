Украинский тренер оценил назначение Черчесова в «Ференцварош»

Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров оценил назначение Станислава Черчесова на пост наставника венгерского «Ференцвароша».
«Черчесов — хороший специалист. У него богатый опыт работы в клубном футболе, также он тренировал сборную России. Он хороший вариант для венгерской команды — я бы сказал, что это взаимовыгодное подписание. Думаю, у него там всё будет хорошо», — приводит слова Заварова «РБК-Спорт».
Напомним, на данный момент клуб из Будапешта набрал 35 очков в 16 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят также «Кишварда» (34) и «Пушкаш Академи» (31).
Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке». «Ференцварош» является действующим чемпионом Венгрии.
- 20 декабря 2021
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