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Самедов: «Ференцварош» хочет решать глобальные задачи в Европе, поэтому и позвал Черчесова

Самедов: «Ференцварош» хочет решать глобальные задачи в Европе, поэтому и позвал Черчесова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался по поводу назначения Станислава Черчесова на должность главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Мои поздравления, я очень рад за него. Могу только пожелать удачи. Эта команда — чемпион Венгрии, и, наверное, они хотят решать в Европе более глобальные задачи, поэтому и позвали Станислава Саламовича.

Повлияло ли на такое решение руководства клуба выступление сборной России под руководством Черчесова на чемпионате мира — 2018? Раз команда вышла в четвертьфинал, то я полагаю, что да. Кроме того, он становился чемпионом Польши с «Легией», и как тренер «Спартака» он брал серебро. Думаю, что сыграли роль успехи как со сборной, так и с клубами», — приводит слова Самедова «Газета.Ru».

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