Робертсон — о своём удалении: это был глупый подкат. Горжусь остальной командой

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал своё удаление в матче 18-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:2).



«Меня учили брать на себя ответственность за неправильные поступки, и я должен признать, что мой подкат был глупый и ошибочный. Я ошибся, дав им шанс принять решение, которое в итоге было принято. Я разочарован.

Пожалуй, мне не стоит обсуждать другие эпизоды матча, скажу лишь, что очень горжусь остальной командой. Если не брать в расчёт меня, то парни проявили себя лучшим образом при невероятно сложных обстоятельствах. Мы получили колоссальную поддержку, жаль, что не смогли отблагодарить болельщиков победой», — написал Робертсон в своём «инстаграме».

Удаление Робертсона:

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