Клопп – о календаре АПЛ: это невозможно, у нас нет столько игроков. Расписание невыносимо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пожаловался на календарь в английской Премьер-лиге.



«Мы играем в среду, воскресенье и вторник. Это невозможно. У нас нет столько игроков. Возможно, у нас в команде есть ещё один или два случая заражения коронавирусом. Нужно думать об этом, нельзя просто забыть о таком.



Прежде всего, необходимо убрать второй полуфинальный матч в Кубке лиги. Просто сыграйте один раз, когда это будет, мне все равно. Но матчи 26 и 28 декабря – это нереально. Мы хотим играть, но нам нужна помощь. Если мы продолжим, то не сможем выступать как обычно.



Я не против того, что сезон перенесут и матчей не будет. Знаю, что существует проблема – когда проводить эти встречи. Ещё до вспышек коронавируса расписание было тяжёлым, а теперь это просто невыносимо», — цитирует Клоппа BBC.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»:

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