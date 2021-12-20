Форвард «Интернасьонала» Алберто не хочет переходить в «Зенит»

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто, которым активно интересовался «Зенит», не горит желанием переезжать в Россию, информирует журналист UOL Бруно Андраде в «Твиттере». Переговоры по 20-летнему бразильцу зашли в тупик.
Ранее сообщалось, что Алберто также привлёк интерес к себе со стороны лондонского «Арсенала», «Милана» и «Барселоны». «Зенит» рассматривал нападающего в качестве замены Сердару Азмуну, который может покинуть Санкт-Петербург.
Алберто выступает за «Интернасьонал» с 2020 года, куда перешёл из «Сантоса». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
В бразильской Серии А сезона-2021 форвард сыграл в 33 матчах, забил 12 голов и сделал три результативные передачи.
- 20 декабря 2021
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