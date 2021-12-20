Юрген Клопп остался недоволен отсутствием санитайзера в пресс-центре «Тоттенхэма»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство организацией пресс-конференции после гостевого матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2). Немецкий специалист остался недоволен тем, что в пресс-центре отсутствовал санитайзер, сообщает The Sun.
«Я правда думаю, что здесь должно быть дезинфицирующее средство для рук. Считаю, что это было бы хорошо.
Знаете, у вас было 13 случаев заражения или около того — а мне приходится касаться стула», — сказал Клопп.
Напомним, некоторые матчи 16-го, 17-го и 18-го тура АПЛ были перенесены из-за ковида. В частности, не состоялись шесть из десяти встреч 18-го тура чемпионата Англии.
Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»:
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