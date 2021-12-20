«Ньюкасл» подаст жалобу на судейство в последних трёх матчах АПЛ

«Ньюкасл Юнайтед» недоволен уровнем судейства в последних трёх матчах английской Премьер-лиги с «Лестер Сити», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Руководство «сорок» намерено подать жалобу на рефери, судивших данные встречи, сообщает Daily Mail с ссылкой на The Telegraph.
По информации источника, «Ньюкасл» считает, что несколько ключевых решений негативно сказались на результатах команды. Клуб потребует разъяснений спорных эпизодов.
Во всех трёх встречах «сороки» потерпели поражения: от «Лестера» (0:4), «Ливерпуля» (1:3) и «Манчестер Сити» (0:4).
После 18 сыгранных туров в английской Премьер-лиге сезона-2021/2022 «Ньюкасл Юнайтед» располагается на 19-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 10 очков.
Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»:
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