«Ньюкасл» подаст жалобу на судейство в последних трёх матчах АПЛ

«Ньюкасл Юнайтед» недоволен уровнем судейства в последних трёх матчах английской Премьер-лиги с «Лестер Сити», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Руководство «сорок» намерено подать жалобу на рефери, судивших данные встречи, сообщает Daily Mail с ссылкой на The Telegraph.



По информации источника, «Ньюкасл» считает, что несколько ключевых решений негативно сказались на результатах команды. Клуб потребует разъяснений спорных эпизодов.



Во всех трёх встречах «сороки» потерпели поражения: от «Лестера» (0:4), «Ливерпуля» (1:3) и «Манчестер Сити» (0:4).



После 18 сыгранных туров в английской Премьер-лиге сезона-2021/2022 «Ньюкасл Юнайтед» располагается на 19-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 10 очков.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»:

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