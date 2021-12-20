«Наши пути разошлись». Девушка Кокорина объявила о расставании с футболистом
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Дарья Валитова, спутница нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, объявила о расставании с футболистом. По словам девушки, пара распалась достаточно давно. При этом ранее ни Дарья, ни Александр публично не заявляли о расставании.
«Мы никогда не были официально женаты, поэтому разводом это сложно назвать. Но в плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно», — написала Валитова в «сториз» своего «инстаграма».
Стоит отметить, что Кокорин и Валитова находились в отношениях с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын.
Напомним, Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. Действующее соглашение российского нападающего с «Фиорентиной» рассчитано до 2024 года.
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