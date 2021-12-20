Невилл сравнил Александер-Арнольда с Бекхэмом, Джеррардом и Де Брюйне
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл выразил восхищение игрой защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.
У 23-летнего Трента 2 гола и 8 голевых передач в 16 матчах этого сезона английской Премьер-лиги.
«Трент Александер-Арнольд — абсолютный феномен, если мы говорим о качестве его передач. Его подача — это то, чего я никогда раньше не видел от защитника. Он как Кевин Де Брюйне, Дэвид Бекхэм, Стивен Джеррард. И они атакующие игроки, а он играет на позиции правого защитника. Для меня это удивительно», — сказал Невилл в эфире Sky Sports.
Голевая передача Трента на Энди Робертсона в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (2:2):
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