Ушёл из жизни бывший тренер «Крыльев Советов» Виктор Антихович
Поделиться
На 77-м году ушёл из жизни бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Виктор Петрович Антихович, сообщает пресс-служба команды.
«Свою футбольную карьеру он начинал именно в нашей команде в 1964 году, а также выступал за «Крылья Советов» с 1969-го по 1970-й.
С 1988-го по 1993-й был главным тренером «Крыльев Советов». Виктор Антихович открыл множество талантливых футболистов, был фанатом этой игры и прекрасным специалистом.
ПФК «Крылья Советов» выражают глубокие соболезнования родным и близким Виктора Петровича. Мы скорбим вместе с вами…» — говорится в сообщении клуба.
В этом сезоне «Крылья Советов» набрали 27 очков в 18 встречах и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Комментарии
- 21 декабря 2021
-
00:03
- 20 декабря 2021
-
23:56
-
23:40
-
23:35
-
23:25
-
23:19
-
22:49
-
22:42
-
22:35
-
22:29
-
22:27
-
22:15
-
22:06
-
21:51
-
21:36
-
21:32
-
21:25
-
21:22
-
20:59
-
20:59
-
20:43
-
20:40
-
20:24
-
20:19
-
20:17
-
20:05
-
19:54
-
19:43
-
19:36
-
19:35
-
19:21
-
19:17
-
19:17
-
19:10
-
19:09
Партнерский контент