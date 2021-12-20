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Ушёл из жизни бывший тренер «Крыльев Советов» Виктор Антихович

Ушёл из жизни бывший тренер «Крыльев Советов» Виктор Антихович
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На 77-м году ушёл из жизни бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Виктор Петрович Антихович, сообщает пресс-служба команды.

«Свою футбольную карьеру он начинал именно в нашей команде в 1964 году, а также выступал за «Крылья Советов» с 1969-го по 1970-й.

С 1988-го по 1993-й был главным тренером «Крыльев Советов». Виктор Антихович открыл множество талантливых футболистов, был фанатом этой игры и прекрасным специалистом.

ПФК «Крылья Советов» выражают глубокие соболезнования родным и близким Виктора Петровича. Мы скорбим вместе с вами…» — говорится в сообщении клуба.

В этом сезоне «Крылья Советов» набрали 27 очков в 18 встречах и занимают 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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