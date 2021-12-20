Экс-президент «Барсы»: Перес и Тебас ненавидят наш клуб. Не доверяю им обоим

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар высказался об отношениях действующего главы каталонского клуба Жоана Лапорты с руководителем «Реала» Флорентино Пересом и Хавьером Тебасом, возглавляющим испанскую Примеру.



«Не спрашивайте меня, кому я больше доверяю, потому что я не доверяю ни одному из них. Наш президент любит сближаться с Тебасом, который ненавидит не только «Барсу», но и то, что она олицетворяет.



С другой стороны есть Перес, который ненавидит нас в спортивном смысле. «Барселона» — великий соперник для Флорентино, но для Тебаса это личное.



Я бы предпочел, чтобы у «Мадрида» был другой президент, а не Флорентино, но не думаю, что он уйдёт в ближайшие годы. Другое дело, что я советую Лапорте держать с ним дистанцию. Следите за соглашением по Суперлиге.



Я не доверяю Пересу. Он делает только то, что, по его мнению, хорошо для «Реала» и плохо для его главного соперника — «Барселоны», — цитирует Гаспара Sport.es.

Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Барселона» — «Эльче»:

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