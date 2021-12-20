Маскерано: Хави – тот, кто способен повести «Барселону» за собой вперёд

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано высказался о действующем наставнике каталонского клуба Хави.



«Способен ли Хави повести «Барсу» за собой вперёд? Да, конечно, безусловно. Он тот, кто знает клуб, как немногие другие. Думаю, для того, чтобы тренировать такой особенный клуб, вы должны знать его изнутри, необходимо понимать его философию.



С точки зрения способностей и понимания игры, Хави способен на многое. «Барселона» сейчас находится не в лучшем состоянии, все это знают, но я не сомневаюсь, что с ним «Барса» станет лучше», — цитирует Маскерано Marca.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры «Барселона» набрала 27 очков за 17 матчей, команда находится на 7-м месте в турнирной таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», в активе «сливочных» после 18 туров 43 очка.

Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Барселона» — «Эльче»:

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